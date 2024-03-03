Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Zonguldak'ta polis ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarını önlemeye yönelik Zonguldak ve Çaycuma Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ilçede operasyon düzenledi.

Ekipler, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 79 gram uyuşturucu madde ve 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.



Gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i hakkında "uyuşturucu kullanma"dan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan M.B, O.K, M.Ç, M.U. ve S.Ç, "uyuşturucu madde satmak" suçundan tutuklandı.

