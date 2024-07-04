Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Karadeniz Ereğli, Çaycuma ve Gökçebey ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kök kenevir bitkisi, uyuşturucu ham maddesi, kubar esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 32 fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 14 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan biri polisteki ifadesinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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