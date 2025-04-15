Zonguldak'ta yakılarak öldürülen madencinin eşi: "Avukatlar para teklif etti!"

Davada sanıklara 5'er yıl 8 ay hapis cezası verildi. Karar tepkilere neden olurken, öldürülen madencinin eşi, çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Olayla ilgili olarak Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın tutuklandı.

Vahşete ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Sanıklara 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Verilen cezalar ve tutukluluk süreleri göz önüne alındığında sanıkların üç ay içinde tahliye olabilecekleri belirtiliyor.

"EVİME BİR ÇANTA PARAYLA GELDİLER"

Öldürülen madenci Vezir Muhammed'in eşi Kamer Gül Meliki, mahkeme sürecinde yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milliyet'e konuşan Meliki, Türkiye'de hiçbir yakını bulunmadığını ve mahkeme sürecinde kendisini ifade edemediğini söyledi.

Acılı eş, çarpıcı bir iddiayı da gündeme getirdi. Karşı tarafın avukatlarının ramazan ayında evine geldiğini anlatan Meliki, "Evime bir çanta parayla geldiler, yardım edeceklerini söylediler. Bu insanlar bana bu parayla geldiyse, mahkemeye gitmediklerini nereden bileceğim? Bu kararı veren hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Ölüm var, adelet yok." dedi.