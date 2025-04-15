Zonguldak'ta yakılarak öldürülen madencinin eşi: "Avukatlar para teklif etti!"
Zonguldak'ta kaçak madende iş kazası geçirince, kaza ortaya çıkmasın diye maden ocağı sahipleri tarafından yakılarak öldürülen madencinin davasında sanıklara 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Vahşi cinayete kurban giden madencinin acılı eşi Kamer Gül Meliki, karara tepki gösterdi. Meliki, karşı tarafın avukatlarının ramazan ayında evine para dolu çantayla geldiğini söyledi.
Zonguldak'ta maden işçisinin yakılarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.
Davada sanıklara 5'er yıl 8 ay hapis cezası verildi. Karar tepkilere neden olurken, öldürülen madencinin eşi, çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.
YANMIŞ CESEDİ ORMANDA BULUNDU
Korkunç olay, 10 Kasım 2023’te yaşandı.
Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin yanmış haldeki cesedi, ormanda bulundu.
Kaçak bir maden ocağında çalışan Nourtani’nin 9 Kasım günü öldüğü belirlendi.
Olayla ilgili olarak Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın tutuklandı.
Ocak çalışanları S.K., E.D. ve kömür ticareti yapan A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAZA ORTAYA ÇIKMASIN DİYE ÖLDÜRDÜLER
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Afgan madencinin kaçak ocakta vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin de "Olay ortaya çıkarsa ocak kapanır." korkusuyla hareket ettikleri belirtildi.
5 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Vahşete ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Sanıklara 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Verilen cezalar ve tutukluluk süreleri göz önüne alındığında sanıkların üç ay içinde tahliye olabilecekleri belirtiliyor.
"EVİME BİR ÇANTA PARAYLA GELDİLER"
Öldürülen madenci Vezir Muhammed'in eşi Kamer Gül Meliki, mahkeme sürecinde yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milliyet'e konuşan Meliki, Türkiye'de hiçbir yakını bulunmadığını ve mahkeme sürecinde kendisini ifade edemediğini söyledi.
Acılı eş, çarpıcı bir iddiayı da gündeme getirdi. Karşı tarafın avukatlarının ramazan ayında evine geldiğini anlatan Meliki, "Evime bir çanta parayla geldiler, yardım edeceklerini söylediler. Bu insanlar bana bu parayla geldiyse, mahkemeye gitmediklerini nereden bileceğim? Bu kararı veren hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Ölüm var, adelet yok." dedi.
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