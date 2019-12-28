Zonguldak'ta yaya geçidinde kaza

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Ankara Karayolu eski jandarma kavşağında dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında Y.A.’nın idaresindeki otomobil yeşil ışıkta yolun karşısına geçmeye geçmeye çalışan Sakine Kösteçi’ye (67) çarpmıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sakine Köstekçi, İpçiler Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.