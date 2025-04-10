Zonguldak'ta yayaya otomobil çarptı

Kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta yayaya otomobil çarptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Cemalettin G. isimli yayaya, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya hafif şekilde yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda hafif şekilde yaralanan Cemalettin G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasından sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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