Zonguldak'ta yerin metrelerce derinliğinde ilk sahur
Ramazan ayı başladı, ilk sahura dün gece kalkıldı. Zonguldak'ta kömür ocaklarında yerin metrelerce derinliğinde çalışan işçiler ilk sahurlarını yaptı. İstanbul'da 3 bin 500 Ramazan davulcusu sokaklardaydı, Ankara'da mesai başındaki itfaiyeciler aynı masada sahur yaptı.
Kilimli'de Gelik beldesinde özel bir şirketin işlettiği maden ocağında mesaide olan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla ahşap direk ve kalaslardan masalarını kurdu. Baretlerinin ışığının aydınlattığı ocak içinde ilk sahurlarını yaptı. İşçiler yanlarında getirdikleri domates, salatalık, soğan, biber, peynir, zeytin, konserve ve ekmeği kömürden kararmış elleriyle yedi.
Ailelerinden uzak ilk sahurlarını yerin 200 metre altında yapan işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.
İTFAİYECİLER İLK SAHURU MESAİDE YAPTI
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstasyonu çalışanları, ramazanın ilk sahurunda aynı sofrada bir araya geldi. İtfaiyeciler, çorba, peynir, zeytin, yumurta, domates ve
ekmekle sahurlarını yaptıktan sonra çaylarını içip mesailerine devam etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Amiri Mustafa Güneş, 7 gün 24 saat görevde olduğunu belirterek, "Ramazanın gelmesiyle ilk sahurumuzu meslektaşlarımızla iş yerimizde yaptık. Ramazanın ülkemize, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Yangın, sel, afet, deprem, her şeye hazırlıklı, eğitimli olarak görevimizin başındayız." dedi.
İtfaiye eri Kübra Abastı da ramazanın ilk sahurunu nöbette karşıladıklarını anlatarak, "Ekip arkadaşlarımızla sahurumuzu yaptık. Ramazanın güzellikler getirmesini bekliyoruz. 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Bir kadın olarak itfaiyeci olmak gurur verici. Zor bir mesleğimiz var ama üstesinden gelmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
DAVULCULARIN MESAİSİ BAŞLADI
İstanbul'da 961 mahallede yaklaşık 3 bin 500 ramazan davulcusu vatandaşları sahura kaldırdı. Ellerinde tokmakları, dillerinde manileriyle mahalle aralarında dolaşan davulcuların mesaisi başladı. Giydikleri kıyafetler ve söyledikleri manilerle ilgi çeken davulcular, bir yandan da her yere yetişmek için zamanla yarıştı.
Vatandaşlar da bir yandan fırınların yolunu tutarak sahurda sıcak pide almak için fırınlarda kuyruk oluşturdu.
Esenler Belediyesi ise ilçe sakinlerini nostaljik vosvos araçlarla sahura kaldırdı. Süslenen otomobiller ilçe sokaklarını davul sesiyle dolaşırken, sahura kalkan vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştirdi.
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