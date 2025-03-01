Zonguldak'ta yerin metrelerce derinliğinde ilk sahur

Kilimli'de Gelik beldesinde özel bir şirketin işlettiği maden ocağında mesaide olan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla ahşap direk ve kalaslardan masalarını kurdu. Baretlerinin ışığının aydınlattığı ocak içinde ilk sahurlarını yaptı. İşçiler yanlarında getirdikleri domates, salatalık, soğan, biber, peynir, zeytin, konserve ve ekmeği kömürden kararmış elleriyle yedi.



Ailelerinden uzak ilk sahurlarını yerin 200 metre altında yapan işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.



İTFAİYECİLER İLK SAHURU MESAİDE YAPTI



Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstasyonu çalışanları, ramazanın ilk sahurunda aynı sofrada bir araya geldi. İtfaiyeciler, çorba, peynir, zeytin, yumurta, domates ve

ekmekle sahurlarını yaptıktan sonra çaylarını içip mesailerine devam etti.



Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Amiri Mustafa Güneş, 7 gün 24 saat görevde olduğunu belirterek, "Ramazanın gelmesiyle ilk sahurumuzu meslektaşlarımızla iş yerimizde yaptık. Ramazanın ülkemize, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Yangın, sel, afet, deprem, her şeye hazırlıklı, eğitimli olarak görevimizin başındayız." dedi.



İtfaiye eri Kübra Abastı da ramazanın ilk sahurunu nöbette karşıladıklarını anlatarak, "Ekip arkadaşlarımızla sahurumuzu yaptık. Ramazanın güzellikler getirmesini bekliyoruz. 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Bir kadın olarak itfaiyeci olmak gurur verici. Zor bir mesleğimiz var ama üstesinden gelmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

