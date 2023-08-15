Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Zonguldak'ta Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine ilerleyen E.Ş. idaresindeki yolcu otobüsü, Alaplı tünellerinde aynı yönde giden A.A. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada otobüs sürücüsü ile 2 yolcu yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.
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