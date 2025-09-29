Zonguldak'ta yüksek sesli müzik cinayeti: Dilara'nın katil zanlısı tutuklandı

Zonguldak'taki yüksek sesli müzik cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

KATİL ZANLISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Komşusu Dilara Yıldırım'ı (24) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar S.'nin (33) jandarmadaki ifadesinde; amacının öldürmek olmadığını, bıçağı evden korkutmak için aldığını ve annesine küfredilince de sinirlenip olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



DİLARA, KARABÜK’TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK



Dilara Yıldırım'ın naaşı, bugün memleketi Karabük'ün Yenice ilçesi Kelemen köyünde toprağa verilecek.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde dün Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. (22) ile otomobille evlerinin önüne gelmişti.



Burada Yıldırım ile Faruk B. otomobilde yüksek sesle müzik dinleyip tartışmaya başlamıştı. Bu sırada B.S., camdan komşusu Yıldırım ile erkek arkadaşına tepki gösterince tartışma çıkmıştı.



Tartışmaya B.S.'nin oğlu Serdar S. de dahil olmuştu. Serdar S., mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıkmıştı.

Burada tartışma kavgaya dönerken Serdar S., Dilara Yıldırım ve Faruk B.'yi bıçaklayıp, otomobilin lastiklerine de zarar vermişti.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Serdar S. jandarmaya teslim olmuştu.



Yaralılardan Dilara Yıldırım kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.



Faruk B. ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.