Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Bektaşlı köyü mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki otomobil ile Ö.Y. idaresindeki otomobil Bektaşlı-Kasırgollu yol ayrımında çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri hafif sıyrıklarla kurtulurken, otomobillerden birinde bulunan bir yolcu panik atak geçirdiği için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

