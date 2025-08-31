Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Bektaşlı köyü mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki otomobil ile Ö.Y. idaresindeki otomobil Bektaşlı-Kasırgollu yol ayrımında çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri hafif sıyrıklarla kurtulurken, otomobillerden birinde bulunan bir yolcu panik atak geçirdiği için ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Zonguldak