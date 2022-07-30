Zonguldak'taki Kapuz Plajı'nda yeniden denize girilebilecek

Zonguldak'ta, atık su hattındaki arıza nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Kapuz Plajı'nın yarın yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.07.2022 - 21:20

Zonguldak'taki Kapuz Plajı'nda yeniden denize girilebilecek

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'taki Kapuz Plajı, atık su hattındaki arızanın giderilmesiyle yeniden hizmete açıldı. 

Belediyeden yapılan açıklamada, deniz suyundan alınan numunenin, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda analiz edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan analiz değerlendirmelerine göre alınan numune sonuçları 'temiz' çıkmış olup 31 Temmuz Pazar günü plajımız halkımızın hizmetine açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kapuz Plajı'nda, atık su hattı üzerinde aşırı yeraltı suyu kaynaklı tıkanıklık oluşmasından dolayı 27 Temmuz'da denize girilmesi iki gün yasaklanmıştı. Belediye, İl Sağlık Müdürlüğünce alınan numune sonucuna göre plaj hakkında karar verileceğini bildirmişti.

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