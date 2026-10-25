Zonguldak'taki maden ocağı patlamasında tutuklu sayısı 4 oldu

Zonguldak 'ta 3 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlama yla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari işletme müdürü M.K. Ankara'da yakalandı.

Başsavcılığa Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren M.K, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

M.K. Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Gelik beldesinde önceki gün ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı patlamanın ardından işletme sahibi M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alınmış, "bilinçli taksirle öldürme" ve "yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 zanlı tutuklanmıştı.



MADEN OCAĞINDAKİ GRİZU PATLAMASI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında, grizu patlaması meydana gelmiş, ocaktan çıkarılan Cengizhan Bükrübaş, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olayda yaralanan Cemal Arslan (45), Okan Dinçer (38), Soner Dinçer (34), Ercan Akdal (40) ve Kurtuluş Elmas (38) hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Cemal Arslan ve Okan Dinçer, Ankara'ya sevk edilmişti.



Patlamada hayatını kaybeden 3 işçi cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.



Ayrıca üç işçiye mezar olan ocak, mühürlenerek kapatıldı.

GRİZU PATLAMASI NEDİR?

Metan, etan, propan, bütan ile hidrojen, karbonmonoksit gibi bütün yanıcı gazları bünyesinde bulunduran havanın patlayıcı özelliği bulunuyor.

Bunların en önemlisi hidrokarbonlar ve özellikle metan olup, metan ile havanın karışımı madencilikte “ grizu ” olarak isimlendirilir.