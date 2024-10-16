Zorla getirilme kararı nedir, kimler için verilir? Zorla getirilme kararı nedenleri

Zorla getirilme kararı, bir kişinin mahkeme veya yetkili bir makam tarafından, zorla bir yere götürülmesi için verilen bir karardır. Genellikle, bu tür bir karar, bir kişinin mahkemeye katılmasını sağlamak veya ifadesini almak amacıyla verilir. Özellikle, tanık veya sanıkların mahkemeye gelmeyi reddetmesi durumunda kullanılır. Zorla getirilme, kişinin temel haklarını ihlal etmemek koşuluyla, yasal çerçevede uygulanır. Bu karar, ilgili kişinin hakları ve yasal durumuna bağlı olarak, belirli prosedürlere ve koşullara tabidir.



ZORLA GETİRİLME KARARI KİMLER İÇİN VERİLİR?



Zorla getirilme kararı, genellikle şu kişiler için verilir:



Tanıklar: Mahkemede ifade vermesi gereken, ancak davet edilmesine rağmen gelmeyen tanıklar için.



Sanıklar: Davaya katılması gereken sanıklar, duruşmaya gelmediklerinde zorla getirilebilir.



Diğer Katılımcılar: Mahkemede bulunması gereken, ancak çeşitli nedenlerle duruşmaya katılmayan diğer taraflar (örneğin, davacı veya davalı) için de geçerli olabilir.



Zorla getirilme kararı, mahkeme veya yetkili bir otorite tarafından verilir ve belirli yasal prosedürlere uygun olarak uygulanır. Amaç, yargı sürecinin aksamadan devam etmesini sağlamaktır.

ZORLA GETİRİLME KARARI ÇEŞİTLİ NEDENLERLE VERİLEBİLİR



Mahkeme Davetini Reddetme: Mahkemeye gelmesi gereken bir kişinin, davete rağmen duruşmaya katılmaması durumunda.



Tanıklık Yükümlülüğü: Tanık olarak çağrılan bir kişinin, ifade vermekten kaçınması veya gelmemesi durumunda.



Sanık Olma Durumu: Dava sürecinde sanık olarak yargılanması gereken bir kişinin, duruşmalara katılmayı reddetmesi halinde.



Duruşmanın Aksamaması: Yargı sürecinin aksamaması ve delillerin toplanabilmesi için kişilerin mahkemeye getirilmesi gerektiğinde.