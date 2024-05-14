Zorla yoğun bakım servisine giren gruba soruşturma

Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisine zorla girerek görev başındaki sağlık çalışanlarını engellediği belirtilen 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Zorla yoğun bakım servisine giren gruba soruşturma

Yaklaşık 15 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan L.K. (62), 8 Mayıs'ta Devlet Hastanesi'nin dahiliye yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Erkek hasta dün, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık görevlilerinin aile yakınlarına durumu bildirmesi sırasında, 7 kişi yoğun bakıma zorla girerek sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

BEYAZ KOD VERİLDİ

Beyaz kod üzerine güvenlik ve polis ekipleri olaya müdahale etti.

Yaralananın olmadığı tartışmada yoğun bakıma zorla girdiği belirlenen kişiler, ifade için emniyete götürüldü.

Polis, İl Sağlık Müdürlüğünün şikayeti üzerine 7 kişi hakkında soruşturma başlattı.

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