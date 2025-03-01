Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal hakkında, şirketin bir başka üst düzey yöneticisi, Vestel CEO'su Ergül Güler'i "tüm çalışanlarına ramazan ayını kutlamaya yönelik mail attığı" için uyarması üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya konu mesajında Köksal, Güler'i, "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil." diyerek uyardı. Bu yazılı uyarı, sosyal medyada yayıldı ve tartışma konusu oldu.



Savcılık, haberler üzerine soruşturma başlattı ve ardından Cem Köksal gözaltına alındı.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan ilk açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.”



Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, soruşturma kapsamında akşam saatlerinde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



OLAYIN GEÇMİŞİ NEDİR?

Vestel CEO'su Güler, Ramazan'ın başlaması nedeniyle çalışanlarına, e-posta gönderdi. Güler, "Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" dedi. Güler'in e-postasına aynı şirketin bir başka üst düzey yöneticisi, yani Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, tepki gösterdi. Köksal, sızan mailinde, Güler'i mesajı konusunda uyardı ve özetle şunları ifade etti:

"Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddieye almanı özellikle rica ediyorum"

Bu mesajlaşma sosyal medyada yayıldı ve tepki gösterildi.