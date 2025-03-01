Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.



Konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.”