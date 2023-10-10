Zorlu: İYİ Parti Ankara İl Başkanı'nın istifası doğru bir karar

İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına girme kararı, istifaya yol açtı.



İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, "Ankara'da iş birliği yapılmalı" önerisi kabul görmediği için görevinden ayrıldı.



Köylüoğlu "Gelişmeler AK Parti'ye seçim kazandırma operasyonu gibi" ifadesini de kullandı. Bu sözlere İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan tepki geldi.



"DOĞRU VE YERİNDE BİR KARAR"



Bir gazetecinin, "Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu istifa etti ve kulislere istifaların devam edeceği yönünde bilgi geliyor, bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Zorlu, şunları kaydetti:



"Bunlar çok talihsiz açıklamalar. Zira bir siyasi parti için esas olan o partinin tüzel kişiliği ve yetkili organlarının kararlarıdır. Bu durum, bu mekanizma kişilerin üzerindedir. Biz, hür ve müstakil olarak bu seçimlerde yarışma kararımızı Genel İdare Kurulumuzda, partimizin en yüksek organında aldık. Orada bu karara itiraz eden bazı arkadaşlarımız da oldu, sayıları 5 kişiydi. Ancak onlar görevine devam ediyorlar. Partimizin bu ortak kararının arkasında duracaklarını da beyan ettiler. Sayın Köylüoğlu'nun istifası, bizim açımızdan bu anlamda doğru ve yerinde bir karar olmuştur. Zira, bu ortak kararımızın siyasi partimizin geleceğe yönelik bu önemli kritik kararının, hep birlikte, inanarak, bir birliktelik içerisinde sürdürülmesi, partimizin geleceği için hayatidir. Biz de meseleye böyle bakıyoruz."



Kürşad Zorlu, "Faruk Bey, kendisinin istifasının talep edildiğini ifade ediyor. Genel Merkezin, GİK kararıyla uyuşmayan başka il başkanı ve teşkilatlarından istifa isteme durumu söz konusu mu?" sorusuna, "Bu çok speküle edilebilecek bir konu. Biz, bu kararlılıkla, İYİ Partinin geleceğine ve Türkiye'de yeni bir yol, milletimize yeni bir umut olma yolculuğunda bu kararlı duruşunun yanında olan tüm mensuplarımızla, Genel Başkanımızın önderliğinde inşallah ilerleyeceğiz ve bunu da başaracağız." yanıtını verdi.

Zorlu, İYİ parti'nin seçimlere tek başına girme kararını da yineledi.

