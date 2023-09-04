Zorlu: Yerelde milletin faydasına olacak şekilde hareket edeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "ittifaksız seçim" çağrısı gündemdeyken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "İşbirliği olacak mı?" sorusuna "Milletin istediği olacak." yanıtını verdi.

Zorlu: Yerelde milletin faydasına olacak şekilde hareket edeceğiz
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İYİ Parti Genel Başkanı 'in "Yerel seçime ittifak yapılmadan gidilsin" çağrısı siyasetin gündeminde yerini korumaya devam ediyor.

Cumhuriyet gazetesine konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçim stratejilerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Zorlu, işbirliği için yerel dinamikleri göz önünde bulunduracaklarını açıkladı.

Zorlu, “Yerelde milletin faydasına olacak şekilde hareket edeceğiz. Eğer bir işbirliği olacaksa bunun hem millet hem de yerel sahada bir karşılığı ve olabildiğince herkesi kuşatacak meşru bir dayanağı olmalı.” ifadelerini kullandı.

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