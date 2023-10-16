Zorlu'dan "iş birliği" sorusuna yanıt

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, seçilmesi durumunda ittifaklar için yeni bir müzakere zemini yaratacağını söylemişti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP kurultayının ardından "Yerel seçimde iş birliği kapısı açılır mı?" sorusuna bu konuda net olduklarını söyleyip 81 ilde aday çıkaracaklarını vurguladı.

Zorlu'dan "iş birliği" sorusuna yanıt
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı

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İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın ardından Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklamalarda bulundu.

'deki kurultayın ardından "Yerel seçimde iş birliği kapısı açılır mı?" sorusuna yanıt veren Zorlu, "Çok netiz. Kongreden çıkacak kararla bizim kararımız arasında bir ilişki yoktur." dedi.

Zorlu, 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını da yineledi.

Çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüttüklerinin de altını çizen Parti Sözcüsü, "Önümüzdeki günlerde adaylarımızı peş peşe açıklamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

DÜZCE'NİN ADAYI AÇIKLANACAK

Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in bu hafta Düzce'de belediye başkan adayını açıklayacağını da dile getirdi.

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