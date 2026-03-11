Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı?

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya genelinde yükseköğretime başlama yaşının aşağıya çekildiğini hatırlattı. Bu kapsamda çocukların 15-16 yaşlarından itibaren yükseköğretime gidebilecekleri bir mekanizma oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.



Bunun için de 12 yıllık zorunlu eğitimi okul öncesinden başlatarak zorunlu eğitim süresini kısaltmayı düşündüklerini belirtti.



Konuyla ilgili henüz bir karar alınmadığını da vurgulayan Bakan Tekin, "Herhangi bir karar almadan önce bu kararın kamuoyunda tartışılmasını istiyoruz." dedi.



Düzenleme için yasa değişikliği gerektiğini de hatırlatan Bakan Tekin, "Biz bu tartışmaları izler, yasa koyucuya bu konudaki önerilerimizi sunarız. Nihayetinde takdir Meclisindir." ifadesini kullandı.