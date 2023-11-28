Zorunlu iniş yapan Diyarbakır uçağında panik anları kamerada

Yurdun büyük bölümünü üç gündür etkisi altına alan olumsuz hava koşulları uçak seferlerinde de aksamalara yol açtı.

26 Kasım günü Ankara - Diyarbakır seferini yapmak üzere 1 saat 15 dakika rötarlı kalkış yapan TC-JCR kuyruk tescilli Boeing B737-800 tipi AnadoluJet uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır'a iniş yapamadı.

Rotayı değiştiren uçak, yarım saatlik gecikmeyle saat 22.40 sıralarında Elazığ Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

Uçaktaki panik anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde uçakta bulunan yolculardan bazılarının çığlık atıp ağladığı bazı yolcuların ise dua okuduğu duyuldu.

Uçağın inişi sonrası yolcular, otobüslerle Diyarbakır’a nakledildi.