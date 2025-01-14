Zübeyde Hanım mezarı başında anıldı

Karşıyaka Kaymakamlığınca düzenlenen törende, Kaymakam Özkan Demir, Karşıyaka Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Reşat Yıldırım Ünal, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, anıt mezara çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Mehpare Özkaban, törendeki konuşmasında, Zübeyde Hanım'ı saygı ve sevgiyle andıklarını belirterek, "Zübeyde Hanım, sadece ulusumuzu yoktan var edip aydınlığa çıkaran Atatürk 'ümüzü dünyaya getiren kişi değil, öyle güzel bir insanı, çektiği onca sıkıntı ve eziyetlere rağmen yetiştirip büyüten, sevgi, şefkat dolu, dirayet ve disiplin sahibi bir annedir." dedi. Vatandaşlar da anıt mezara ziyarette bulunarak karanfil bıraktı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923'te İzmir'de hayata gözlerini yumduğunda Atatürk'ün yurt gezisinde olduğunu anlattı.



Tugay, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, annesinin buraya defnedilmesini istediğinin talimatını verdi. O dönemin yöneticileri, büyük ve gösterişli bir anıt mezar yapmak istedi. 'Hayır' dedi Atatürk. 'Yamanlar'dan bir tane taş getirin, annemin başına o taşı koyun, öyle bir mezar olsun istiyorum.' dedi ve ölümünden günler sonra gelip ziyaret edebildi." ifadelerini kullandı.



Zübeyde Hanım'ın evlatlarını büyük zorluklarla yetiştirdiğini belirten Tugay, şunları kaydetti:



"Atatürk, o zor günlerinde annesine duyduğu sevgi ve annesinin ona verdiği güçle mücadelesini yaptı. Hepimizin doğduğumuzdan beri defalarca dile getirdiğimiz o kahramanca yapılmış savaş, Kurtuluş Savaşı'mız, aynı zamanda Zübeyde Hanım'ın da manevi desteğiyle kazanılmış bir savaştır. Bir annenin, bu vatanı kurtarma mücadelesini verirken evladının arkasında, yanında nasıl durması gerektiğine dair yine çok güçlü bir örnektir Zübeyde Hanım'ın anneliği ve varlığı."