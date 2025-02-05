Züccaciye hırsızları: Çalıntı çekle 10 milyon liralık eşya çaldılar

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat eden bir firmanın yetkilisi, 4 ayrı çek veren kişinin kendilerinden toplam 9 milyon 800 bin lira değerinde züccaciye malzemesi aldığını ancak malları TIR'lara yükleyip gönderdikten sonra çeklerin çalıntı olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis malları taşıyan TIR'ların izini sürerek şüphelilere ulaştı.

İstanbul, Yalova ve Sakarya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerinin sürdürdüğü baskınlarda çalınan züccaciye malzemeleri Sakarya'da bir depoda bulundu.

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulunan yaklaşık 10 milyon liralık züccaciye malzemesi ise sahibi olan firmaya iade edildi.