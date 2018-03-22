Zuhal Olcay'a cumhurbaşkanına hakaretten 10 ay hapis

Sanatçı Zuhal Olcay'a hapis cezası...



Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Zuhal Olcay ile avukatı katılmazken, şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları hazır bulundu.



Duruşmada söz verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ela Ezgi Yelmen, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.



Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Olcay'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Sanık Olcay'ın yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim nedeni sayan mahkeme, cezayı 10 aya indirdi.

CEZAYA ERTELEME YOK



Mahkeme, sanık Olcay'ın daha önceden "kamu görevlisine hakaret" suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldığını belirterek, Olcay'ın aldığı 10 aylık cezanın Türk Ceza Kanunu'nun "suça tekerrür" başlıklı 58. maddesinde belirtilen mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verdi.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zuhal Olcay'ın 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

Dosya, bundan sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidecek. Üst mahkeme kararı bozarsa Olcay yeniden yargılanacak.



Mahkemenin kararı onaylaması halinde hapis cezası 1 yıldan az olduğu için Zuhal Olcay'ın denetimli serbestlikten yararlanması bekleniyor.

