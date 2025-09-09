Zühre'yi hayattan koparan alkollü sürücünün cezası belli oldu

NE OLMUŞTU?



Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde 4 Kasım 2024 tarihinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen ortaokul öğrencisi Zühre Deniz Akdağ'a (11), kırmızı ışık ihlali yapan T.D. (28) yönetimindeki hafif ticari araç çarpmıştı.



Kazada metrelerce savrulan Akdağ, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.



Kazanın ardından kaçan T.D., polis tarafından bir sonraki kavşakta yakalanmıştı.



Yapılan kontrolde sürücünün 3.34 promil alkollü olduğu, Akdağ’a 117 kilometre hızla ve frene basmadan çarptığı tespit edilmişti.



Tutuklanan sürücü hakkında "Çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan dava açılmıştı.