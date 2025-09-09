Zühre'yi hayattan koparan alkollü sürücünün cezası belli oldu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, aracıyla yaya geçidinde çarptığı 11 yaşındaki Zühre Deniz Akdağ'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü, iyi hal indirimiyle 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sakarya Adapazarı'nda geçtiğimiz yıl, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açan alkollü sürücünün cezası belli oldu.
Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada karar açıklandı.
20 YIL 10 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, sürücü T.D.'yi "Çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
NE OLMUŞTU?
Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde 4 Kasım 2024 tarihinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen ortaokul öğrencisi Zühre Deniz Akdağ'a (11), kırmızı ışık ihlali yapan T.D. (28) yönetimindeki hafif ticari araç çarpmıştı.
Kazada metrelerce savrulan Akdağ, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.
Kazanın ardından kaçan T.D., polis tarafından bir sonraki kavşakta yakalanmıştı.
Yapılan kontrolde sürücünün 3.34 promil alkollü olduğu, Akdağ’a 117 kilometre hızla ve frene basmadan çarptığı tespit edilmişti.
Tutuklanan sürücü hakkında "Çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan dava açılmıştı.
