Zümrüt bebek bulaşık parlatıcısı içti, hayati tehlikesi var

Bursa’nın İnegöl ilçesinde annesinin yerde bıraktığı bulaşık parlatıcısını içen 1 yaşındaki Zümrüt M. isimli bebek hastaneye kaldırdı. Zümrüt bebeğin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Zümrüt bebek bulaşık parlatıcısı içti, hayati tehlikesi var

’nın İnegöl ilçesinde emeklemesi için evde annesi Emine M. tarafından yerde bırakılan 1 yaşındaki Zümrüt , yerde unutulan bulaşık parlatıcısını içince zehirlendi.

Bebeğinin fenalaştığını gören Emine M.’nin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Zümrüt bebeği ilçe devlet hastanesine götürdü.

Zümrüt bebek bulaşık parlatıcısı içti, hayati tehlikesi var - 1

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Doktorlar tarafından midesi yıkanan bebek, hayati tehlikesi bulunduğu için annesinin kucağında ambulansla Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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