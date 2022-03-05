3. tur görüşme yarın yapılacak

SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna ve Rusya arasındaki 3. tur müzakere yarın yapılacak.

Haberler - NTV Haber 05.03.2022 - 20:28 | Son Güncelleme : 06.03.2022 - 09:29

3. tur görüşme yarın yapılacak

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Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi sona erdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi sona erdi

Son dakika haberi! ile arasındaki 3. tur müzakerenin tarihi belli oldu. 

Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu perşembe günü yapılmıştı.

Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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