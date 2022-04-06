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AB kimyasal, biyolojik ve radyo-nükleer acil durumlara hazırlık yapıyor

Avrupa Birliği (AB) kimyasal, biyolojik ve radyo-nükleer acil durumlara karşı hazırlık için 540 milyon euroluk stok oluşturdu. AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu stok bu tür acil müdahale gerektiren durumlara maruz kalan insanları tedavi etmek için ilaçlar, ekipman ve aşıları içerecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.04.2022 - 14:24

AB kimyasal, biyolojik ve radyo-nükleer acil durumlara hazırlık yapıyor

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AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kimyasal, biyolojik ve radyo-nükleer acil durumlara karşı hazırlık için 540 milyon euroluk bir kaynak oluşturuldu. Söz konusu sto,k bu tür acil müdahale gerektiren durumlara maruz kalan insanları tedavi etmek için ilaçlar, ekipman ve aşıları içerecek.

Ayrıca söz konusu maddelere maruz kalmış insanları, altyapıyı, binaları, araçları veya kritik ekipmanı arındırmak için hem personel hem de ekipman stoka dahil olacak.

Bu kapsamda AB, ilk adım olarak, yaklaşık 3 milyon potasyum iyodür tableti AB Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Ukrayna'ya gönderdi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Çernobil Nükleer Santrali yakınındaki çatışmalardan duyulan endişe nedeniyle Avrupa'da iyot tabletlere talep artmıştı.

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