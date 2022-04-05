    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

ABD basınından "Buça" iddiası: "Uydu görüntüleri Rusya'yı yalanlıyor"

New York Times (NYT) gazetesi, uydu görüntülerinin Buça'daki sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösterdiğini iddia etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 00:01 | Son Güncelleme : 05.04.2022 - 00:02

ABD basınından "Buça" iddiası: "Uydu görüntüleri Rusya'yı yalanlıyor"

İlişkili Haberler

Buça'daki sivil katliamının uydu görüntüleri yayınlandı

Buça'daki sivil katliamının uydu görüntüleri yayınlandı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analiz sonuçlarının, "Kiev'in bir banliyösü olan Buça'da sivillerin öldürülmesinin, Rus askerlerinin şehri terk etmesinden sonra gerçekleştiği yönündeki iddialarla çeliştiğini" öne sürdü.

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntülerinin, sivillerin en az 11'inin üç haftadan daha uzun süre önce, Rus ordusunun bölgeyi kontrol altına aldığı sırada öldürüldüğüne işaret ettiği kaydedildi.

"CESETLERİN BULUNDUĞU KONUMLARLA TAM ÖRTÜŞÜYOR"

Görüntü analizinde, "Görüntüler, 9 Mart ile 11 Mart tarihleri ​​arasında Yablonska Caddesi'nde ortaya çıkan insan vücuduna benzer büyüklükteki koyu renkli nesneleri gösteriyor. 2 Nisan tarihli görüntülerin gösterdiği gibi nesneler, Ukrayna kuvvetlerinin Buça'yı geri almasının ardından cesetlerin bulunduğu konumlarla tam olarak örtüşüyor. Daha fazla analiz, nesnelerin üç haftadan fazla bu pozisyonda kaldığını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı sorumluluğu üstlenmeyerek cesetlerin, 30 Mart civarında, "tüm Rus birliklerinin Buça'dan tamamen çekilmesinin ardından" sokaklara yerleştirildiğini öne sürerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni olayla ilgili acil toplantıya çağırmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Buça şehrinin sokaklarında cansız bedenleri bulunan sivillerin görüntülerinden dehşete düştüğünü belirterek "bağımsız ve etkili" soruşturma çağrısında bulunmuştu.

BUÇA'DA SİVİLLERİN CANSIZ BEDENLERİ SOKAKTA

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...