ABD Başkanı Joe Biden: Rusya'nın ekonomisini yıktık

Son dakika haberi!

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı.

Biden, "Rusya'nın ticaret yapması zorlaştırılacak. Putin'i hesap vermesi için köşeye sıkıştıracağız. Putin'in IMF ve Merkez Bankası'ndan borç almasını engelleyeceğiz" dedi.

Bununla birlikte Biden, Rusya'yı ticaretten kayırılan ülke statüsünden çıkarcaklarını belirterek, "Bunlar atacağımız son adımlar değil. Rus ekonomisine darbe indireceğiz.Rusya'dan alkol, elmas ve deniz mahsulleri ithalatını durduyoruz" diye konuştu.

ABD, daha önce Rusya'dan doğalgaz ve enerji ithalatını durdurmuştu.

"MOSKOVA BORSASI AÇILINCA BATACAK"



Biden sözlerine şu şekilde devam etti:



"Putin'i daha sert vuracağız. Moskova borsası iki haftadır açılmıyor. Bir dolar 200 ruble oldu. Çünkü açılınca batacağını biliyorlar. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Rusya'yı bir çöp haline getirdi. Rusya ekonomisini yıktık.



Diğer taraftan, Biden ABD'nin Ukrayna'da savaşmayacağını vuruglayarak, Rusya ve NATO arasındaki bir çatışmanın 3. Dünya Savaşı'nı başlatabileceğini söyledi.



Ancak, ABD'nin Ukrayna halkına yardımcı olacağını sözlerine ekledi:



"Ukrayna halkını destekliyoruz. Yaptırımlar Rus ekonomisini çökertiyor. İnsani yardım son iki haftada 107 milyon dolara yükseldi. Dün akşam bu konuda iki aşamalı harcama onaylandı. Rus işgaline karşı Ukrayna kendini savunacak silahlara sahip olmalı. Biz ne yardım gerekiyorsa yapacağız."

ABD DAHA ÖNCE RUSYA'YA KAPSAMLI ENERJİ YAPTIRIMLARI AÇIKLAMIŞTI

Biden, geçen Salı günü Moskova'ya kapsamlı enerji yaptırımları getirildiğini açıkladı.



Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşından dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.



ABD'nin Rusya ekonomisinin atardamarlarından birini hedef aldığını belirten Biden, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek" dedi.



Biden, bu adıma ABD Kongresi ve halkından çok büyük destek olduğuna işaret ederek, "Biz bu adımı atarken Avrupalı ortaklarımızın ve müttefiklerimizin bizimle aynı pozisyonda olmamasını anlıyoruz. ABD, Avrupa'nın tamamından daha çok petrolü kendi ülkesinde üretiyor" diye konuştu.