ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Zelenski ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, Feigin Live kanalında gece yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin’in Kiev’e geldiğini belirterek, “Bugün Amerikalılar Kiev’de. Evet, Devlet Başkanı Zelenski ile görüşüyorlar” dedi.



Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden bir yetkilinin kaynak gösterildiği haberlerde, güvenlik nedeniyle ziyaretin detaylarının açıklanmadığı, görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisi yer aldı.



Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 sivil yaşamını yitirdi.

Blinken ve Austin'in ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olması açısından dikkat çekiyor.