ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Zelenski ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 09:22

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin, Zelenski ile görüştü

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den müzakere resti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den müzakere resti

Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, Feigin Live kanalında gece yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin’in Kiev’e geldiğini belirterek, “Bugün Amerikalılar Kiev’de. Evet, Devlet Başkanı Zelenski ile görüşüyorlar” dedi.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden bir yetkilinin kaynak gösterildiği haberlerde, güvenlik nedeniyle ziyaretin detaylarının açıklanmadığı, görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisi yer aldı.

Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 sivil yaşamını yitirdi. Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 sivil yaşamını yitirdi.

Blinken ve Austin'in ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olması açısından dikkat çekiyor.

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