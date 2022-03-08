ABD-İngiltere-Avrupa Birliği ile Rusya arasında 'Ambargo restleşmesi'

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Biden, kararın ardından petrol fiyatlarını artıracağını söyledi. "Özgürlüğü savunmanın bedeli olacağını söylemiştim" dedi.



"Yakıt fiyatlarına aşırı zam yapan şirketlere müsamaha göstermeyeceğiz" diyen Biden, Putin'in Ukrayna'da hezimete uğrayacağını söyledi. Biden tarafından imzalanan Başkanlık emri ham petrol, petrol ürünleri, doğalgaz ve kömürü içeriyor.

İNGİLTERE'DEN RUS PETROLÜNE YASAK, AB ALTERNATİF ARIYOR



Aynı dakikalarda benzer yasak açıklamaları Londra ve Brüksel'den de geldi. İngiltere, 2022 sonuna kadar Rus petrolünün ithalinin aşamalı olarak yasaklanacağını duyurdu. Başbakan Boris Johnson, "Alternatif kaynaklar bulmamız gerekecek"dedi. Avrupa Birliği de Rus gazına bağımlığı azaltmak için harekete geçti. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınacak doğalgaz miktarının büyük oranda azaltılacağını duyurdu.



PUTİN'DEN YAPTIRIM KARŞILIĞI



Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rus sanayisinin kesintisiz şekilde çalışmaya devam etmesi için bazı kısıtlamaların yer aldığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.



Bazı ürün ve ham madde ticaretine yönelik kısıtlamaları içeren kararnamede, "Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır." ifadesine yer verildi.



Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi.



DÜNYANIN EN ÇOK YAPTIRIM YAPILAN ÜLKESİ RUSYA



Ukrayna'ya yönelik saldırının yol açtığı yeni yaptırımlarla Kuzey Kore'yi geride bırakan Rusya, dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi oldu.



Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai'nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat'tan itibaren 2 bin 778 yeni yaptırıma maruz kaldı.



Böylece Rusya’ya uygulanan yaptırımların sayısı toplam 5 bin 530'u aştı.



Rusya bu sayıyla, 3 bin 616 yaptırımın uygulandığı İran'ı, 2 bin 608 yaptırıma maruz kalan Suriye'yi ve 2 bin 77 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore'yi geride bıraktı.