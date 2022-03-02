ABD'nin BM Temsilcisinden Rus askerlere "silahları bırakıp Ukrayna'yı terk etme" çağrısı

New York'taki BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarısının oylanmasının öncesinde konuşan Thomas Greenfield, Rusya'ya ağır eleştirilerde bulundu.



"ABD, Ukrayna halkının yanında olmayı seçiyor. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla koordineli olarak Rusya'ya ağır sonuçlar getirmeyi seçiyoruz." diyen Thomas Greenfield, tüm ülkelere tasarıya "evet" oyu vermeleri çağrısında bulundu.



Thomas Greenfield, Ukrayna'daki Rus askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp ülkeyi terk edin." şeklinde seslenerek, Rusya'nın askerlerine yalan söylediğini savundu.



Thomas Greenfield, "Rusya'nın eylemlerinden sorumlu tutulması" için yapılması gerekenin basit bir "evet" kullanmak olduğunu ifade ederek, "Kendi ülkeniz de dahil olmak üzere üye devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğü hakkına sahip olduğuna inanıyorsanız, 'evet' oyu verin." dedi.



Güvenlik Konseyi'nin 40 yıl aradan sonra ilk kez Genel Kurul'u olağanüstü özel bir toplantıya çağırdığını vurgulayan Thomas Greenfield, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Tam da Konsey toplantısı esnasında" BM üyesi Ukrayna topraklarına saldırı başlattığını hatırlattı.



Thomas Greenfield, "Güvenlik Konseyi barışı tartışırken, Putin savaş ilan etti. Ukrayna, kendisini büyük bir cesaret ve güçle savundu. Ve şimdi Rusya, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü harekatın vahşetini artırmaya hazırlanıyor gibi görünüyor." diye konuştu.



Thomas Greenfield, Rusya'nın, nükleer kuvvetlerini yüksek alarma geçirerek, Finlandiya ve İsveç'i işgal etmekle tehdit ettiğine dikkati çekti.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin