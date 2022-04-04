    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Almanya, Buça'da yaşananlar nedeniyle 40 Rus diplomatı sınır dışı etti

SON DAKİKA HABERİ: Almanya, Buça'da yaşananlar nedeniyle 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Rusya Almanya'nın sınır dışı kararına karşılık vereceğini açıkladı.

Haberler 04.04.2022 - 19:37

Almanya, Buça'da yaşananlar nedeniyle 40 Rus diplomatı sınır dışı etti

İlişkili Haberler

Rusya-Ukrayna savaşında 40. gün... Zelenski Buça'yı ziyaret etti

Rusya-Ukrayna savaşında 40. gün... Zelenski Buça'yı ziyaret etti

Buça'daki sivil katliamının uydu görüntüleri yayınlandı

Buça'daki sivil katliamının uydu görüntüleri yayınlandı

Son dakika haberi! Alman hükümeti, Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerinin ardından Rusya'ya yanıt olarak çok sayıda Rus diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etti.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Buça'dan gelen fotoğrafların tüm sınırları aşan bir "yok etme" iradesine tanıklık ettiğini belirterek, "Bu nedenle, Rusya Büyükelçiliği'nin önemli sayıda çalışanını istenmeyen kişi olarak ilan ettik. Ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımları daha da sıkılaştıracağız, Ukrayna silahlı kuvvetlerine desteğimizi kararlı bir şekilde genişleteceğiz ve ayrıca NATO'nun doğu kanadını güçlendireceğiz" diye konuştu.

Ukrayna-Rusya savaşı 40. gününde devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı 40. gününde devam ediyor.

Alman medyası, "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomat sayısının 40 olduğunu ve 5 gün içinde Almanya'yı terk etmelerinin istendiğini yazdı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Almanya'nın sınır dışı kararına Moskova yanıt verecek" denildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...