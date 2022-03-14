Barış görüşmelerinde 5. tur yarın yapılacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 19. gününde taraflar dördüncü kez bir araya geldi.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleşen görüşme sonrasında müzakerelere yarın devam edilecek.

Ukrayna, tanımların netleştirilmesi için müzakerelere ara verildiğini duyurdu.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ve Rusya görüşmelerindeki delegelerden Mykhailo Podolyak Rusya ile zorlu geçtiğini ancak devam ettiğini söyledi.



Podolyak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada videokonferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin "Taraflar aktif olarak belirlenen noktaları ifade ediyor. Görüşmeler sürüyor ama zorlu geçiyor. Anlaşmazlığın nedeni yönetim biçimlerinin çok farklı olması" açıklaması yaptı.

Ukrayna tarafının delegelerden Mykhailo Podolyak, Twitter hesabından görüşmelerle ilgili bu fotoğrafı paylaştı.

BARIŞ UMUDU

Ateşkes müzakerlerini yürüten heyetlerden umut verici haberler gelmişti. Taraflara göre önümüzdeki günlerde müzakerelerde ilerleme sağlanabilir.

Ukrayna tarafı presinplerinden ödün verme taraftarı değil. Ancak Rusya savaşın ilk günlerine oranla çok daha yapıcı.

ANLAŞMA İÇİN TÜRKİYE VE İSRAİL'İN ADI GEÇİYOR



Uzmanlara göre, taraflar nihai metin taslağı üzerinde çalışıyor.



Oluşturulacak barış anlaşması taslağının Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenski ile Rus lider Vladimir Putin arasında imzalanması bekleniyor.



Anlaşmanın imzalanma konumu olaraksa Türkiye ile İsrail'in adı öne çıkıyor.