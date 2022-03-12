Belarus savaşa mı çekiliyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko Moskova'da bir araya geldi.



Görüşmede, iki liderin, batının yaptırımlarına karşı, enerji sektörü de dahil olmak üzere, ortak hareket etme kararı aldığı belirtildi. Anlaşmaya göre Rusya, Belarus'a modern askeri teçhizat gönderecek. Belarus tarafıysa, bunun karşılığında Rusya'ya modern tarım ekipmanları sağlayacak.



Putin ve Lukaşenko görüşmesi devam ederken Belarus topraklarına hava saldırıları gerçekleştirildiği iddia edildi. Ukrayna silahlı kuvvetleri, Belarus'tan havalanan bir Rus uçağının Ukrayna hava sahasına geçtikten sonra üç Belarus yerleşim yerini vurduğunu öne sürdü. Ukrayna yönetimi saldırının Belarus'u savaşa çekmek için gerçekleştirildiğini iddia etti.