Belarus savaşa mı çekiliyor?

Yaptırımlar sebebiyle ekonomisi çöküşün eşiğine gelen Rusya ve en yakın destekçisi Belarus, batı yaptırımlarına karşı işbirliğinde anlaştı. Rusya Belarus'a modern silahlar da gönderecek. Ukrayna ise Kremlin'in Belarus'u savaşa çekmeye çalıştığını iddia ediyor.

Haberler - NTV Haber 12.03.2022 - 02:27

Belarus savaşa mı çekiliyor?

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Devlet Başkanı ve Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki liderin, batının yaptırımlarına karşı, enerji sektörü de dahil olmak üzere, ortak hareket etme kararı aldığı belirtildi. Anlaşmaya göre Rusya, Belarus'a modern askeri teçhizat gönderecek. Belarus tarafıysa, bunun karşılığında Rusya'ya modern tarım ekipmanları sağlayacak.

Putin ve Lukaşenko görüşmesi devam ederken Belarus topraklarına hava saldırıları gerçekleştirildiği iddia edildi. silahlı kuvvetleri, Belarus'tan havalanan bir Rus uçağının Ukrayna hava sahasına geçtikten sonra üç Belarus yerleşim yerini vurduğunu öne sürdü. Ukrayna yönetimi saldırının Belarus'u savaşa çekmek için gerçekleştirildiğini iddia etti.

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