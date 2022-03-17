Beyaz Saray: Çin'in Rusya'ya yardım etmesi endişe kaynağı, bunun sonucu olur

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in Rusya'ya Ukrayna savaşında yardım edeceğine ilişkin endişelerinin "yüksek seviyede" olduğunu söyledi.



Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yarın bir telefon görüşmesi yapacağını belirten Psaki, "Bu görüşme, Biden'ın Şi'nin nerede durduğunu değerlendirmesi için bir fırsat. Çin'in söylemlerinde net bir duruş ya da Rusya'ya yönelik net bir kınama yok" dedi.



Psaki, Çin'in şu anda tutunacağı tavrın tarih kitaplarında hangi tarafta yer alacağını da etkileyeceğini vurguladı.



Çin'in Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırıları konusunda yardım etmesine ilişkin endişelerinin yüksek seviyede olduğunun altını çizen Psaki, "Rusya yabancı bir ülkeyi işgal ederken, Çin'in buraya herhangi bir şekilde yardım etmesi önemli bir endişe kaynağıdır ve bunun sonucu olur" dedi.



"ASIL AFFEDİLMEZ OLAN RUSYA'NIN TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAPTIKLARI"



Psaki, Rusya'nın Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak tanımlamasını "affedilemez ve kabul edilemez" olarak nitelendirmesine ilişkin, "Rusya'nın tüm dünyanın gözü önünde yaptıkları asıl affedilemez olandır" yorumunu yaptı.



Bir gazetecinin, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin sonuçlarını göz önüne alırsak, Biden döneminde İsrail'in Golan tepelerini ilhakını ve Fas'ın Batı Sahra'yı ilhakını tanımasını yeniden gözden geçirme niyetiniz var mı?" sorusuna ise Psaki, "Bu konuda yeni bir gelişme yok" yanıtını verdi.

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