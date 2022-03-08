Beyaz Saray'dan Rus petrolüne yasak açıklaması: Henüz karar vermedik

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolüne ithalat yasağı getireceği iddialarına ilişkin, bu konuda henüz karar vermediklerini ve konuyu Avrupalı ortakları ile konuştuklarını açıkladı.



Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Basında ABD'nin Avrupalı ülkelerden bağımsız hareket ederek gün içinde Rusya'dan ithal edilen petrole yasak getireceği iddialarıyla ilgili Psaki, "Rusya'dan gelen petrole ithalat yasağı getirilmesi konusunda henüz karar vermedik. Bu konuda, hem kendi içimizde hem de Avrupalı ortaklarımızla istişarelerimiz sürüyor" dedi.



Psaki, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle ağır ekonomik yaptırımlar uygularken, ABD'lileri de bunun etkilerinden korumaya çalıştıklarının altını çizerek, Rusya'ya yönelik enerji sektöründeki herhangi bir yasağın ABD'lilerin enerji harcamalarını artırmaması için çabaladıklarını söyledi.



VENEZUELA İLE PETROL GÖRÜŞMELERİ



Öte yandan Psaki, Amerikan basınında çıkan ABD'nin Venezuela ile petrol konusunu görüştüğü ve bu ülkeye yönelik yaptırımları hafifletmeye hazırlandığı iddialarına yanıt verdi.



Venezueala'ya bir ekibin gittiği ve hem petrol hem de Venezuela'da tutuklu bulunan Amerikalıların durumunun görüşüldüğünü belirten Psaki, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu söyledi.



Psaki ayrıca, Rus petrolüne alternatif üretmek için Venezuela'nın yanı sıra Suudi Arabistan ve İran ile de görüşüldüğünü sözlerine ekledi.



PSAKİ İLE FOX NEWS MUHABİRİ ARASINDA TARTIŞMA



Ayrıca brifingde Fox News muhabiri Peter Doocy, Psaki'nin ABD'de artan petrol fiyatlarından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutmasına tepki gösterdi.



Doocy'nin, "Birkaç ay öncesine kadar da petrol fiyatları artıyordu ve siz bunun nedeninin tedarik zinciri sıkıntıları olduğunu söylüyordunuz? Şimdi de nedenin Putin olduğunu söylüyorsunuz?" demesi üzerine Psaki, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarının küresel enerji piyasalarına etkilerine işaret etmekle yetindi.



"POLONYA'NIN UÇAK GÖNDERMESİNE KARŞI ÇIKACAK DEĞİLİZ"



Psaki, ABD ve Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesi konusunda görüştüğü iddialarına ilişkin, şu yanıtı verdi:



"Polonya ile bu konuda konuşuyoruz ve diğer NATO müttefiklerimizle de bu konuda konuşuyoruz. Bu, Polonya'nın kendi vereceği bir karardır. Polonya'nın Ukrayna'ya uçak göndermesine karşı çıkacak değiliz."