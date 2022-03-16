Çavuşoğlu-Lavrov Moskova'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov Moskova’da bir araya geldi.



Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, “Hedefimiz Ukrayna’nın silahsızlandırılması” diye konuştu.

'ANKARA PRAGMATİK BİR ÇİZGİ İZLİYOR'



Rusya Dışişleri Bakanı, "Ukrayna faşist ideolojiden temizlenmeli" dedi.



Türkiye'nin Rusya'ya tek taraflı yaptırımlara katılmadığını söyleyen Lavrov, "Ankara pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli" ifadelerini kullandı.



Sergey Lavrov, Putin ile Zelenski'nin görüşmesinin önünde engel görmediğini söyledi.

Lavrov, Türklerin tahliyesi ile ilgili Rusya'nın baştan beri yardımcı olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Ukrayna'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten Lavrov, Batı'nın bunu görmediğini ve Donbas'taki sivillerin yaşadıklarının görmezden gelindiğini belirtti.

'ATEŞKES İÇİN ÇABA SARF ETTİK, EDİYORUZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, “Ateşkesin sağlanması için çaba sarf ettik, ediyoruz” derken, “Tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefonda görüşmesi mümkün" diyen Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz" diye konuştu.



'GÖRÜŞMEYE EV SAHİPLİĞİ YAPARIZ'

Bakan Çavuşoğlu, "15 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik" derken, "Tahliyelerin bir bölümünü Rusya üzerinden yaptık" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Putin ile Zelenski'nin görüşmesine memnuniyetle ev sahipliği yapacaklarını sözlerine eklerken, "Umarım iki lider anlaşma yapmak üzere bir araya gelir" diye konuştu.

Sivillerin tahliyesi üzerine konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Çatışmalar devam ettiği için sivillerin tahliyesi zor" dedi.

‘TÜRKİYE'NİN DENGELİ TUTUMU BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ’



Görüşme öncesinde açıklamada bulunan ikiliden Lavrov, "Ukrayna ile ilgili görüş ayrılığımız var" demiş, “Türkiye'nin Ukrayna konusundaki dengeli tutumu çok kıymetli" diye konuşmuştu.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Türkiye başından beri dengeli ve objektif bir tutum sergiledi" şeklinde konuşmuş, "Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya devam edeceğiz" diyen Çavuşoğlu diplomasi vurgusu yapmıştı.

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