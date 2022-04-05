Çin'den Ukrayna'ya mesaj: Jeopolitik çıkar arayışında değiliz, barış istiyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.



Vang, görüşmede ülkesinin Ukrayna konusundaki tutumuna ilişkin, "Çin, jeopolitik çıkar arayışında değil. Ne güvenli mesafede hiçbir şey yapmadan izlemeyi ne de ateşe körükle gitmeyi istiyoruz. Ukrayna'da tek istediğimiz barış." ifadelerini kullandı.



Çin'in Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Vang, "Müzakereler ne kadar zor, farklılıklar ne kadar fazla olursa olsun barış görüşmeleri ateşkes ve nihai barış sağlanana dek sürdürülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, güvenliğin bölünmezliği ilkesine bağlı kalınması gerektiğine işaret ederek dengeli, etkin ve sürdürülebilir Avrupa güvenlik mimarisinin eşitlik temelinde diyalog yoluyla kurulması gerektiği, Çin'in de bu konuda yapıcı rol oynamayı sürdüreceğinin altını çizdi.



Ukraynalı Bakan Kuleba da Çin'e insani yardımları için teşekkür ederken, ülkesinin Rusya ile kalıcı çözüme varmayı ve Avrupa'ya açılan bir kapı olmayı arzu ettiğini vurguladı.



Vang da Kuleba'nın sözlerine karşılık, Ukrayna'nın açtığı kapının Avrupa'da barışa, ülkenin kalkınmasına ve Çin ile Avrupa arasında iş birliğine açılması temennisini dile getirdi.