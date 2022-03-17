Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü: Ateşkes umudumuz biraz daha arttı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Moskova'nın ardından gittiği Ukrayna Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Kuleba ile görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, mevkidaşına bu zor günlerde kendisine vakit ayırdığı için teşekkür ederek, "8 Ekim’de stratejik planlama toplantımızı burada Lviv’de yapmıştık. Özellikle bu zor günlerde Lviv’e gelerek stratejik ortağımız Ukrayna’ya olan desteğimizi burada göstermek istedik." dedi.

24 Şubat’tan bu yana savaşın devam ettiğini ve binlerce sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 3 milyonu aşkın masum insanın ülkesini terk etmek zorunda kaldığını ve Polonya’dan Lviv'e gelirken yol üstünde ve özellikle kapılarda insanların beklediğini ve ülkesini terk ettiğini gördüklerini ve üzüldüklerini söyledi.

'BARIŞIN TESİSİ İÇİN ÇABALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Çavuşoğlu, bu savaşın bir an evvel sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, akan kanın ve gözyaşının durdurulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz ilk günden bugüne kadar bu yönde çabalarımızı yoğunlaştırarak devam ediyoruz. Bu düşünceyle dostum Kulebay'la Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u Antalya'da bir araya getirdik. O toplantıda yapıcı yaklaşımından dolayı Kuleba'ya teşekkür etmek istiyorum. Bir taraftan Belarus müzakereleri devam ederken biz de barışın tesisi için çabalarımızı devam ettiriyoruz, o nedenle dün Moskova'daydım. Moskova'da gündeme gelen konular ve edindiğimiz izlenimler hakkında Kuleba'ya bugün bilgi verdim."



Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Ukrayna Devlet Başkan Zelenski ile telefonda görüştüğünü ve bugün de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini dile getirdi.

'UKRAYNA'NIN MÜCADELESİNİ TÜM DÜNYA GÖRÜYOR'

"Ukrayna'nın ve Ukrayna halkının bu savaş karşısında ortaya koyduğu mücadeleyi tüm dünya görüyor." ifadesini kullanan Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine desteklerinin tam olduğunu ve Ukrayna'ya verdikleri desteğin, Türkiye'nin ilkeli politikasının ve müttefikliğinin, stratejik ortaklığın doğal sonucu olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, özellikle insani alanlardaki yardımlarının devam edeceğini, Türkiye başından beri bu süreçte ilkeli tutum sergilediğini söyledi.

Her iki ülkeyle diyaloğu olan bir ülke olarak, savaşın durdurulması için samimi çabalar sarf ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu zor dönemde vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik büyük ölçüde, Ukrayna yönetiminden çok destek gördük dostum Kuleba ve Ukrayna yönetimine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Kırım Tatar soydaşlarımıza ve zor durumda olan Ukraynalı dostlarımıza kapılarımızı açık tuttuk. Ülkemize gelen Ukraynalılara da en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz." dedi.

ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin Türkiye’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek istediğini söylediğini hatırlatan Çavuşoğlu, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin'in saat 16.00'da görüştüğünü sözlerine ekledi.