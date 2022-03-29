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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

Dolmabahçe'deki Rusya ile Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 29.03.2022 - 15:30

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

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ve heyetleri bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir açıklama yaptı.

Heyetlerin arasındaki yakınlaşmanın arttığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bazı konularda ortak anlayış ve uzlaşıya varıldı" dedi.

Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı mesafenin bugün kaydedildiğini dile getiren bakan, şunları söyledi:

"Her iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelerek ortak anlayışa son şeklini vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri gündemdedir."

"ATEŞKES İÇİN TEŞVİK ETTİK"


Çavuşoğlu, her iki tarafı bir an önce ateşkes sağlanması konusunda teşvik ettiklerini belirtti. 

MAHSUR KALAN GEMİLER DE GÜNDEME GELDİ

Görüşmelerde insani koridor açılması konularının da ele alındığını ifade eden Çavuşoğlu, bölgede mahsur kalan Türk gemilerini de gündeme getirdiklerini kaydetti.

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