G7'den Rusya'ya daha ağır yaptırımlar mesajı çıktı

G7 dışişleri bakanları ortak bildiri yayımladı. Bildiride rusya'nın ukraynalı sivillere ve sivil yerleşim yerlerine saldırıları kınandı.



Rusya'ya özellikle Ukrayna'nın nükleer santrallerinin civarındaki saldırılarını durdurma çağrısı yapıldı.



G7 dışişleri bakanlarının ortak metninde, "Rusya'nın saldırganlığına karşılık olarak daha ağır yaptırımlar uygulamayı sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya işgalinden kısa süre önce de toplantı yapmıştı. Kaynak: Reuters

ABD VE AB'YE GÖRE ÇATIŞMALAR UZUN SÜRECEK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının yakın zamanda bitmeyeceğini öngördüklerini, Rusya'ya verilen karşılığın sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Blinken ile görüştü.



Görüşme öncesinde basına açıklama yapan von der Leyen, "Bu çatışmanın sonunun uzak olduğunu biliyoruz. Açık olmak gerekirse Putin başlattığı savaşı durdurmazsa daha ciddi önlemler almaya hazırız." dedi.



AB ve ABD'nin Ukrayna'nın cesur halkının ve kararlı liderliğinin yanında olmaya devam edeceğine işaret eden von der Leyen, "Ukrayna'da ortaya çıkan insani felaketin boyutu bizi gerçekten endişelendiriyor." ifadesini kullandı.



Von der Leyen, Avrupa’da geçen yüzyılın en karanlık günlerinden bu yana görülmemiş ölçekte yıkım ve yerinden edilme yaşandığını belirterek, Ukrayna'nın her yerine insani yardım ulaşabilmesi ve sivillerin kuşatma altındaki şehirlerden çıkmalarına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Çatışmaların yaşandığı nükleer santralin Türkiye'ye uzaklığı





"BU DURUM YAKINDA BİTMEYEBİLİR"



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında AB ülkelerinin çok kısa sürede bir araya gelerek harekete geçtiğini dile getiren Blinken, "Hiç kimsenin birkaç hafta önce mümkün görmediği şeyler şu anda gerçeğe dönüşmüş durumda." dedi.



AB'nin birlik içinde hareket ettiğini, AB ile ortaklık yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin, "Maalesef, trajik ve korkunç şekilde bu durum yakında bitmeyebilir. Bu nedenle gösterdiğimiz çabaları devam ettirmek zorundayız. Bunları güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Anthony Blinken, Ukrayna'ya saldırdığı için Rusya'ya verilen karşılığı savaş bitene, Rus güçleri çekilene ve Ukrayna bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden kazanana kadar sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

"BU PUTİN'İN SAVAŞIDIR"

Saldırıların 9. günü itibariyle Rusya'nın işgal ettiği topraklar

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla Brüksel'de bir araya geldi.



Toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da katılarak bakanlarla istişarede bulunacağı açıklandı.



Toplantı öncesinde Blinken ile açıklama yapan AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Ruslar her şeyi bombalıyor. Hastaneleri, evleri, okulları, vuruyorlar. Çok sayıda sivil kayıp var. Bunlar barbarca bir savaş yöntemi." dedi.



"Bu Putin'in savaşıdır. Bunu Putin bitirmelidir." ifadesini kullanan Borrell, bu savaşın durması ve masum insanların ölmesinin engellenmesi için ABD ile birliktelik içinde olduklarını kaydetti.



Borrell, Rusya'ya karşı Batı'nın bugüne kadar verdiği karşılıkta transatlantik birlikteliğinin tam olduğunu vurguladı.