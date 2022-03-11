Günlük 2000 dolara kelle avcısı

Ukrayna için silahlı eleman arayan sitede, işin Ukrayna olduğu belirtilerek, işverenin, "Ukrayna'nın kırsal kesimlerinde ve büyük şehirlerinde bireylerin ve ailelerin" tahliyesinde görev yapmak üzere eleman aradığı belirtiliyor.

İlanda, 5 yıllık askeri deneyime sahip olanların tercih edileceği ifade edilirken, kadınların da başvurabileceği bilgisine yer veriliyor. İlandaki "iş ve görev sorumluluğu" başlığında, kendi kendine istihbarat toplayabilen, yerel güçlerle işbirliği yeteneğine sahip olunması gerektiği de belirtildi.

Ücret açıklamasında bonus da yer alıyor.

Sahip olunması gereken nitelikler ise, "Resmi ve özel askeri birimlerde, denizaşırı operasyonlarda en az 1 yıl deneyimli olmak, 5 yıllık savaş tecrübesine sahip olmak, Sovyet ve NATO hafif silahlarına ilişkin iyi bilgi sahibi olmak, eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak, hayatını korumakı için karmaşık problemlerin üstesinden hızlı ve verimli bir şekilde gelmek, harita ve pusula ile yön bulma yeteneğine sihap olmak, fiziksel olarak formda olmak" diye sıralandı.

Adaylar içinde, "Halihazırda Ukrayna'da, bu ülkeye yakın bir sınır ülkesinde veya bir AB veya Schengen ülkesinde ikamet eden adaylar ile Rusça, Ukraynaca, Lehçe, Slovakça, Macarca, Rumence ve/veya Moldova dillerini konuşanların" özellikle tercih edileceğine de dikkat çekildi. İşe kabul edilenlere, deneyimlerine göre 1000 ile 2000 dolar günlük ödeme yapılacağı, iş sonunda ise ikramiye ödeneceği de ilandaki diğer bilgiler.