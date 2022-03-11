Günlük 2000 dolara kelle avcısı

Ukrayna için "gönüllü" adı altında paralı asker ilanları verilmeye başlandı. Dünyanın farklı yerlerine paralı asker bulan bir sitedeki ilanda hemen işe başlanırsa günlük 1000 ile 2000 dolar arasında ödeme yapılacağı belirtiliyor. İlana göre, işveren ismi belirtilmeyen ABD merkezli bir şirket. 5 yıllık askerlik tecrübesi olanlara öncelik verileceği de ilanda özellikle belirtilmiş. Rusya, bu tür silahlı elemanları, savaş esiri muamelesi yapılmayacağını, yani esir alınmayacaklarını belirterek uyardı.

Haberler - NTV 11.03.2022 - 14:52 | Son Güncelleme : 11.03.2022 - 14:56

Günlük 2000 dolara kelle avcısı

Ukrayna için silahlı eleman arayan sitede, işin Ukrayna olduğu belirtilerek, işverenin, "Ukrayna'nın kırsal kesimlerinde ve büyük şehirlerinde bireylerin ve ailelerin" tahliyesinde görev yapmak üzere eleman aradığı belirtiliyor. 

İlanda,  5 yıllık askeri deneyime sahip olanların tercih edileceği ifade edilirken, kadınların da başvurabileceği bilgisine yer veriliyor. İlandaki "iş ve görev sorumluluğu" başlığında, kendi kendine istihbarat toplayabilen,  yerel güçlerle işbirliği yeteneğine sahip olunması gerektiği de belirtildi.

Ücret açıklamasında bonus da yer alıyor. Ücret açıklamasında bonus da yer alıyor.

Sahip olunması gereken nitelikler ise, "Resmi ve özel askeri birimlerde, denizaşırı operasyonlarda en az 1 yıl deneyimli olmak, 5 yıllık savaş tecrübesine sahip olmak, Sovyet ve NATO hafif silahlarına ilişkin iyi bilgi sahibi olmak, eleştirel düşünme becerilerine sahip olmak, hayatını korumakı için karmaşık problemlerin üstesinden hızlı ve verimli bir şekilde gelmek, harita ve pusula ile yön bulma yeteneğine sihap olmak, fiziksel olarak formda olmak" diye sıralandı.

Adaylar içinde, "Halihazırda Ukrayna'da, bu ülkeye yakın bir sınır ülkesinde veya bir AB veya Schengen ülkesinde ikamet eden adaylar ile Rusça, Ukraynaca, Lehçe, Slovakça, Macarca, Rumence ve/veya Moldova dillerini konuşanların" özellikle tercih edileceğine de dikkat çekildi. İşe kabul edilenlere, deneyimlerine göre 1000 ile 2000 dolar günlük ödeme yapılacağı, iş sonunda ise ikramiye ödeneceği de ilandaki diğer bilgiler.

Rusya'nın gönüllülerden oluştuğu iddia edilen Wagner grubunun faaliyet gösterdiği ülkeler. Rusya'nın gönüllülerden oluştuğu iddia edilen Wagner grubunun faaliyet gösterdiği ülkeler.

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