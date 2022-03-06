İlk müzakere masasındaki Denis Kireev ölü bulundu

Ateşkes müzakerelerinde Ukrayna heyetinde yer alan 45 yaşındaki Denis Kireev öldürülmüş halde bulundu.

Ukrayna istihbaratının bir üyesi olduğu ifade edilen Kireev'in nasıl ve kim tarafından öldürüldüğüne ilişkin çelişkili haberler geliyor.

İlk görüşmenin ardından Ukrayna istihbaratının harekete geçtiği öne sürüldü. Deniz Kireev'in telefonu aracılığıyla Ruslara bilgi aktardığı iddia ediliyor.

Yerel medya kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Kireev, Ukrayna güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken direndiği için başından vurularak öldürüldü.

Denis Kireev ilk görüşme masasında yer almıştı

Kireev'in ihanet şüphesiyle gözaltına alınmak istendiği iddia edildi. Ancak ilerleyen saatlerde Ukrayna Savunma Bakanlığı Facebook üzerinden yayınladığı mesajda Kireev'den "hain" değil "kahraman" olarak söz etti.

Olayda "özel bir görevi yerine getirmekte olan üç istihbarat görevlisinin öldüğü" belirtildi.

İngiliz gazetesi The Sun, hem Rusya hem Ukrayna kaynaklarının Kireev'in casusluk faaliyetlerinden bahsettiğini, iki tarafa da çalışan bir ajan olabileceğini yazdı.

Kireev'in isminin Ukrayna heyetinin listesinde yer almadığına, ancak masada çekilen fotoğraflarda görüldüğüne de dikkat çekildi.