İnci Taneleri dizisi hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri dizisinin konusu ve kadrosu

İNCİ TANELERİ KONUSU



İnci Taneleri dizisinin konusu ise; Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

İNCİ TANELERİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Azem, yıllar önce karısını öldürmek suçuyla cezaevine girer. Cezaevinden kurduğu sağlam dostluklar, Azem'in tahliye gününün gelip çatmasıyla daha da sağlamlaşır. Azem, cezaevinden arkadaşlarının duygusal vedasıyla ayrılır. Azem, ölümünden suçlu tutulduğu eşi Hande'yi mezarı başında ziyaret eder. Eşine duyduğu özlemi okuduğu şiirle dile getiren Azem "Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış!" dizelerini okurken duygularına hakim olamaz. Azem, otelin girişinde telefonda iş görüşmesi yaparken Zerre gelir. Zerre, Dilber'in hem yardımcısı hem de kuzenidir. Zerre'nin argolu konuşmaları Azem'in canını sıkar. Azem ve Zerre arasında yaşanan münakaşa sırasında Dilber, aşağı iner ve Azem'le ilk karşılaşma olaylı olarak gerçekleşir.



Zahir, Dilber'in yıllar önce zorla evlendirildiği adamdır. Dilber, ara sıra para vererek uzak durmasını sağlar. Ancak Azem'le Dilber'i yan yana hatta öpüşürken gören Zahir, başlarına bela olur ve olay çıkarır. Nergis ve Kasım'ın evine gelen Azem, yıllar sonra eşini en yakın dostlarıyla birlikte anar. Azem'in ısrarıyla yıllar önce kimseye anlatılamayan gerçek, Nergis ve Kasım'ın içinde kapanmayan bir yaradır. Piraye'nin evindeki yemekten ayrılan Azem, otele girmek üzere sokakta yürürken Zahir'i karşısında görür. Zahir yalnız değildir ve adamlarıyla birlikte Azem'i öldüresiye döver.