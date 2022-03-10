İngiltere, Rus iş insanı Abramoviç'i yaptırım listesine ekledi

İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramoviç'i yaptırım listesine dahil ederek ülkedeki mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

Haberler - Reuters - NTV Haber 10.03.2022 - 12:40

İngiltere, Rus iş insanı Abramoviç'i yaptırım listesine ekledi

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'nın 'yı işgalinin ardından peş peşe yaptırım haberleri gelmeye devam ediyor. İngiltere, Rus iş insanı Roman Abramoviç'i yaptırım listesine dahil ederek ülkedeki mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

Londra, ayrıca Rosneft Başkanı İgor Seçin ve Rus insanları Oleg Deripaska ve Platon Lebedev'e de yaptırım uyguladı. 

İngiltere ayrıca Alexey Miller, Andrey Kostin, Nikolay Tokarev'in de yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

Yaptırım listesine son eklenenler ile, yaptırım getirilen oligarkların toplam net mal varlığının yaklaşık 15 milyar sterlin olduğu ifade edildi.

CHELSEA'Yİ SATACAĞINI DUYURMUŞTU

Roman Abramovich, Chelsea'nin satışından elde edeceği tüm geliri Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlayacağını açıklamıştı.

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