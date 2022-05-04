İspanya'dan 70 günde 86 bin Ukrayna vatandaşına çalışma ve oturma izni

İspanya hükümeti, Rusya ile savaştan kaçarak ülkeye gelen Ukraynalılardan şimdiye kadar 86 binine çalışma ve oturma izni verdiğini duyurdu.



Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığından yapılan açıklamada, 20 Şubat'ta başlayan ve 70. gününü dolduran Rusya'nın işgalinden kaçan Ukraynalılardan yaklaşık 130 bininin İspanya'ya geldiği bildirildi.



Bakanlık, ülkeye giriş yapan Ukraynalılardan yüzde 40'ının 18 yaşının altında olduğunu, 86 binine geçici çalışma ve oturma izni verildiğini duyurdu.



Ukraynalıların 40 binden fazlasının Bakanlık tarafından tahsis edilen Madrid, Barselona, Alicante ve Malaga kentlerindeki sosyal barınma tesislerinde bulunduğu ve iş bulanların buradan ayrılmaya başladığı kaydedildi.



Sosyal tesislerdeki Ukraynalılardan yetişkinlerin yüzde 60'ının yüksek öğrenim, yüzde 26'sının da lise veya meslek eğitimi mezunu oldukları, aralarında ekonomist, mühendis, avukat, muhasebeci, kuaför ve öğretmenlerin olduğu bilgisi paylaşıldı.





Verilen bilgilerde ayrıca İspanya İşverenler ve Sanayiciler Örgütüne (CEOE) bağlı olan vakfın başlattığı kampanya kapsamında ülke genelinde şimdiye kadar 500'den fazla şirketin 2 bin Ukraynalı için istihdam teklifinde bulunduğu aktarıldı.



Avrupa Birliği ülkelerinin savaştan kaçan Ukraynalılara kapısını hemen açmasına rağmen Mart 2011'de başlayan iç savaştan kaçan Suriyelilere karşı aynı siyasi tavrı göstermemesi birçok sivil toplum örgütü tarafından eleştirilmişti.



İspanya, resmi verilere göre 2015'te 17 bin Suriyeliyi ülkesine alma sözü verse de 2017 yılı sonunda sadece 1488 Suriyelinin kabul edildiği bildirilmişti.