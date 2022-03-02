İsveç'te 400 kişi, Ukrayna'da savaşmak için başvuru yaptı

İsveç'ten 400 kişi, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmak için başvuruda bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 18:01

İsveç'te 400 kişi, Ukrayna'da savaşmak için başvuru yaptı

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devlet haber ajansı TT'nin haberine göre, 'da Ruslara karşı savaşmak için başvuru yapanlardan oluşan bir grup kurulduğu bildirildi.

Grubun Koordinatörü Philip Brännval, Ukrayna'da savaşmak için uluslararası bir tugay kurulduğunu ve bu tugaya İsveç'ten 400 kişinin katılmak için başvurduğunu söyledi.

İlk grubun yarın yola çıkacağını belirten Brännval, güvenlik nedeniyle fazla detay vermeyeceğini dile getirdi.

Brännval, grubun önce Polonya'nın Krakow kentine uçakla götürüleceğini ve daha sonra kara yolu ile Ukrayna'ya geçeceğini söyledi.

DANİMARKA'DAN UKRAYNA'DA SAVAŞACAKLARA İZİN

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, vatandaşlarına, ’ya karşı savaşmaları için izin vereceklerini söylemişti.

Ukrayna Devlet Başbakanı Vladimir Zelenski, Rusya’ya karşı savaşmaları amacıyla oluşturulacak uluslararası gönüllü birliklere katılım çağrısı yapmıştı.

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