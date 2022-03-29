İsviçre’den Rusya’ya saat yaptırımı

Vladimir Putin’in Ukrayna’ya açtığı savaşta birinci ay geride kalırken, uzun yıllar sonra tarafsız çizgisinden ayrılan İsviçre’den Rusya’ya yeni bir yaptırım geldi.



İsviçre basınında çıkan haberlere göre, Rus yetkililerin milyonlarca dolar değerindeki lüks Audemars Piguet saatlerine el konduğu bildirildi.



İsviçre saatleri, gümrük kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından bir dükkanda ele geçirilerek en kondu.



Bu, İsviçre'nin Ukrayna'nın işgalinden sonra Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulama konusunda Batılı ülkelere katılmak için geleneksel tarafsızlığını terk etmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.



İsviçre hükümeti yaptırımlar ile ilgili onayının olmadığını söylerken, yeni lüks ihracat yasağının bazı işletmeler için "belirsizliklere" neden olduğunu sözlerine ekledi.

TANESİ 921 BİN DOLARIN ÜZERİNDE



Audemars Piguet saatlerinin bir tanesinin 921 bin doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

İsviçre'nin NZZ am Sontag gazetesine göre, saatler, Audemars Piguet'in Moskova'daki bir yan kuruluşundan Rusya'nın FSB güvenlik servisi için çalışan ajanları tarafından ele geçirildi.



Ajanlar, söz konusu saatlerin Rusya'ya ithal edilirken yerel gümrük kurallarını ihlal ettiğini iddia ederek el koyduklarının altını çizdi.



RUSYA'DAKİ DÜKKANLARINI KAPAMIŞTI



İşgalden sonra lüks marka Rusya'daki faaliyetlerini durdurduğunu söylemiş, web sitesinde başkent Moskova’daki iki satış merkezinin de "geçici olarak kapalı" duruma geçtiğini aktarmıştı.



Endüstri yetkililerine göre, İsviçre geçen yıl Rusya'ya 280 milyon dolar değerinde saat ihraç etti.



Bununla birlikte saatlerin Rus müşterilerinin genelde İsviçre’den alışveriş yaptığı için durumun daha da önemli olduğu vurgulandı.