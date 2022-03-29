    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

İsviçre’den Rusya’ya saat yaptırımı

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta bir ay geride kalırken, İsviçre’den yeni bir yaptırım kararı geldi. Pahalı ve lüks saatler üreten şirketlere ev sahipliği yapan İsviçre, Rus yetkililere ait tanesi en az 921 bin dolar olan Audemars Piguet saatlere el koyduğunu açıkladı.

Haberler - NTV 29.03.2022 - 10:29 | Son Güncelleme : 29.03.2022 - 10:46

İsviçre’den Rusya’ya saat yaptırımı

İlişkili Haberler

Rusya-Ukrayna savaşında 34. gün... Zelenski'den "yaptırımlar sertleştirilsin" çağrısı

Rusya-Ukrayna savaşında 34. gün... Zelenski'den "yaptırımlar sertleştirilsin" çağrısı

Rusya'nın bağımsız gazetelerinden Novaya Gazeta, Ukrayna savaşının sonuna kadar kapatıldı

Rusya'nın bağımsız gazetelerinden Novaya Gazeta, Ukrayna savaşının sonuna kadar kapatıldı

Vladimir Putin’in Ukrayna’ya açtığı savaşta birinci ay geride kalırken, uzun yıllar sonra tarafsız çizgisinden ayrılan ’den Rusya’ya yeni bir yaptırım geldi.

İsviçre basınında çıkan haberlere göre, Rus yetkililerin milyonlarca dolar değerindeki lüks Audemars Piguet saatlerine el konduğu bildirildi.

İsviçre saatleri, gümrük kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından bir dükkanda ele geçirilerek en kondu.

Bu, İsviçre'nin Ukrayna'nın işgalinden sonra Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulama konusunda Batılı ülkelere katılmak için geleneksel tarafsızlığını terk etmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.

İsviçre hükümeti yaptırımlar ile ilgili onayının olmadığını söylerken, yeni lüks ihracat yasağının bazı işletmeler için "belirsizliklere" neden olduğunu sözlerine ekledi.

TANESİ 921 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Audemars Piguet saatlerinin bir tanesinin 921 bin doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

İsviçre'nin NZZ am Sontag gazetesine göre, saatler, Audemars Piguet'in Moskova'daki bir yan kuruluşundan Rusya'nın FSB güvenlik servisi için çalışan ajanları tarafından ele geçirildi.

Ajanlar, söz konusu saatlerin Rusya'ya ithal edilirken yerel gümrük kurallarını ihlal ettiğini iddia ederek el koyduklarının altını çizdi.

RUSYA'DAKİ DÜKKANLARINI KAPAMIŞTI

İşgalden sonra lüks marka Rusya'daki faaliyetlerini durdurduğunu söylemiş, web sitesinde başkent Moskova’daki iki satış merkezinin de "geçici olarak kapalı" duruma geçtiğini aktarmıştı.

Endüstri yetkililerine göre, İsviçre geçen yıl Rusya'ya 280 milyon dolar değerinde saat ihraç etti.

Bununla birlikte saatlerin Rus müşterilerinin genelde İsviçre’den alışveriş yaptığı için durumun daha da önemli olduğu vurgulandı.

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...