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İtalya Başbakanı: Putin ateşkes için Ukrayna'da gerekli koşulların oluşmadığını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Mario Draghi dün bir televizyon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin'in Draghi'ye Ukrayna'da ateşkeş için gerekli koşulların henüz oluşmadığını söyledi.

Haberler - Reuters 31.03.2022 - 15:27

İtalya Başbakanı: Putin ateşkes için Ukrayna'da gerekli koşulların oluşmadığını söyledi

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Başbakanı Mario Draghi, Devlet Başkanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde kendisine Ukrayna'da ateşkes için koşulların henüz oluşmadığını söylediğini açıkladı. 

Bununla birlikte Draghi, ayrıca Putin'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmesi için henüz erken olduğunu söylediğini bildirdi.

İTALYA RUSYA'YA EURO İLE ÖDEME YAPMAYA DEVAM EDECEK

Draghi ayrıca, Putin'in kendisine mevcut gaz sözleşmelerinin yürürlükte kaldığını ve Avrupalı ​​firmaların ruble yerine euro ve dolar olarak ödemeye devam edeceklerini söylediğini aktardı.

Rusya ve Ukrayna savaşın başlamasından bu yana yedi kez görüştü. Rusya ve Ukrayna savaşın başlamasından bu yana yedi kez görüştü.

Draghi, "Anladığım, ancak yanılıyor olabilirim, ödemenin dönüştürülmesinin Rusya Federasyonu'nun bir iç meselesi olduğudur" dedi.

Diğer taraftan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından artan savunma harcamaları sorulduğunda Draghi, İtalya'nın 2028'de NATO'nun GSYİH'nın yüzde 2'sini savunmaya harcama hedefine ulaşacağını ve bunun koalisyon üyeleri arasında bir ihtilaf olmadığını da sözlerine ekledi.

Ancak Draghi, hükümetin yaklaşan ekonomik tahmin belgesinin savunma harcamalarında belirli bir artış göstermediğini söyledi.

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